Ведущий "Співають всі" и "Маска" Владимир Остапчук показал самые забавные моменты с новой супругой Кристиной Горняк, которая сегодня отмечает день рождения.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является успешным отечественным телеведущим. Сейчас звезда занят проектами "Співають всі" и "Маска". Недавно Владимир женился во второй раз, выбрав себе в качестве избранницы Кристину Горняк. Как оказалось, у супруги телеведущего сегодня день рождения. У себя в Инстаграм Владимир допольно забавно поздравил супругу.

На видео, которое опубликовал Владимир, Кристина была разной. Жена звезды тусила, падала, била полотецем Остапчука, швырялась деньгами, примеряла корону, лазила на четвереньках и многое другое. Владимир показал все стороны своей жены, написав поздравление:

"Любимка Кристина.

До сих пор не понимаю, как в такой маленькой и хрупкой девушке может быть столько силы, любви, заботы и ЖИЗНИ.

Я Тебя безумно Люблю и счастлив, что Ты моя.

С Твоим Днём. Видео подтверждение прикладываю", - написал Владимир.

"Зай, спасибо тебе за все", - написала Кристина в ответ.

Фанаты посмотрели тысячи раз и написали комментарии:

"Лучшая, с днем рождения", "Класс. Будь счастлива, Кристина", "Какое крутое видео получилось", "Класснючая, поздравляю с именинницей", "Вы очень красивая пара".

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