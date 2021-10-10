Ведущий "Співають всі" и "Маска" Владимир Остапчук показал самые забавные моменты с новой супругой Кристиной Горняк, которая сегодня отмечает день рождения.
Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук является успешным отечественным телеведущим. Сейчас звезда занят проектами "Співають всі" и "Маска". Недавно Владимир женился во второй раз, выбрав себе в качестве избранницы Кристину Горняк. Как оказалось, у супруги телеведущего сегодня день рождения. У себя в Инстаграм Владимир допольно забавно поздравил супругу.
На видео, которое опубликовал Владимир, Кристина была разной. Жена звезды тусила, падала, била полотецем Остапчука, швырялась деньгами, примеряла корону, лазила на четвереньках и многое другое. Владимир показал все стороны своей жены, написав поздравление:
"Любимка Кристина.
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До сих пор не понимаю, как в такой маленькой и хрупкой девушке может быть столько силы, любви, заботы и ЖИЗНИ.
Я Тебя безумно Люблю и счастлив, что Ты моя.
С Твоим Днём. Видео подтверждение прикладываю", - написал Владимир.
"Зай, спасибо тебе за все", - написала Кристина в ответ.
Фанаты посмотрели тысячи раз и написали комментарии:
"Лучшая, с днем рождения", "Класс. Будь счастлива, Кристина", "Какое крутое видео получилось", "Класснючая, поздравляю с именинницей", "Вы очень красивая пара".
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