Жена шоумена, ведущего шоу «Маска» и «Співають всі» Владимира Остапчука Кристина Горняк 10 октября отпраздновала свой день рождения, и продолжает хвастаться подарками

Как сообщает Politeka.net, Кристина в Сторис своего Инстаграм показала, что ей подарила мама с отчимом.

Супруга Остапчука рассказала, что сама выбирала подарок. Кристина показала оригинальное кольцо-цепочку. Она отметила, что украшение сделано из белого золота.

«Я давно его хотела. Спасибо, мамочка и Бодя!», - добавила Горняк.

Как сообщалось, Остапчук заранее договорился с родителями жены, чтобы устроить ей сюрприз на день рождения. Ровно в полночь они всей семьей стали поздравлять Кристину. Родные пели для нее Happy Birthday to You, вручили праздничное пирожное и засыпали конфетти.

Отметим, ранее Остапчук рассказывал, что подарки любимой покупает по виш-листу, поэтому точно знает, что не ошибется.

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