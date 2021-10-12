Жена шоумена, ведущего шоу «Маска» и «Співають всі» Владимира Остапчука Кристина Горняк 10 октября отпраздновала свой день рождения, и продолжает хвастаться подарками
Как сообщает Politeka.net, Кристина в Сторис своего Инстаграм показала, что ей подарила мама с отчимом.
Супруга Остапчука рассказала, что сама выбирала подарок. Кристина показала оригинальное кольцо-цепочку. Она отметила, что украшение сделано из белого золота.
«Я давно его хотела. Спасибо, мамочка и Бодя!», - добавила Горняк.
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Как сообщалось, Остапчук заранее договорился с родителями жены, чтобы устроить ей сюрприз на день рождения. Ровно в полночь они всей семьей стали поздравлять Кристину. Родные пели для нее Happy Birthday to You, вручили праздничное пирожное и засыпали конфетти.
Отметим, ранее Остапчук рассказывал, что подарки любимой покупает по виш-листу, поэтому точно знает, что не ошибется.
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