Украинский ведущий "Співають всі" и "Маска" Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной Горняк побывали на яркой вечеринке с переодеваниями.

Популярный телеведущий вместе с женой ведет активный образ жизни, иногда бывая на интересных мероприятиях, передает Politeka.net.

В частности, на новых фото в Инстаграм Остапчук рассказал, что побывал с супругой на вечеринке с переодеваниями. Пара примеряла образы цыган. Так, Кристина надела платье с корсетом, обвязав бедра ярким платком, а в волосы вставила красивый цветок.

На одном из кадров красотку подняли вверх несколько мужчин, а та широко улыбалась.

"Это была лучшая пати, на которой я был.



Ребятки, друзья, организаторы - вы просто НЕРЕАЛЬНЫЕ 🥰", - написал Владимир Остапчук.

За полчаса пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

"Краш❤️", "Вы очень красивая пара", "Это вечеринка года", "Спасибо! Это действительно было очень круто 🔥 Рады для вас создавать и реализовывать! ❤️", "Классные фото", - написали пользователи сети.

Отметим, Кристина и Владимир Остапчук поженились в прошлом году практически сразу после развода ведущего с первой женой. В том браке у Остапчука остались сын Эван (2018 г.р.) и дочь Эмилия (2013 г.р.).

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