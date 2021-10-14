Жена известного телеведущего Владимира Остапчука, который ведет проекты "Маска" и "Співають всі" Кристина Горняк рассказала, как относится к недоброжелателям.

Как передает Politeka.net, Кристина Горняк является известным юристом и также женой популярного ведущего Владимира Остапчука, который ведет шоу "Маска" и "Співають всі".

Так, на этот раз на Кристина Горняк опубликовала на своей странице в Инстаграм новое видео. Девушка часто общается с поклонниками в социальных сетях и отвечает на их вопросы. Жену Остапчука спросили, понимает ли она, что дразнит своих хейтеров не только красотой, но и откровенностью.

"Я уже не раз говорила, что считаю хейтеров самыми преданными, внимательными подписчиками. Я никак не переживаю, и не хочу их раздражать. Но если сильно раздражаю, то вот вам такая жабка", - показала Кристина Горняк.

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