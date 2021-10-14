Жена известного телеведущего Владимира Остапчука, который ведет проекты "Маска" и "Співають всі" Кристина Горняк рассказала, как относится к недоброжелателям.
Как передает Politeka.net, Кристина Горняк является известным юристом и также женой популярного ведущего Владимира Остапчука, который ведет шоу "Маска" и "Співають всі".
Так, на этот раз на Кристина Горняк опубликовала на своей странице в Инстаграм новое видео. Девушка часто общается с поклонниками в социальных сетях и отвечает на их вопросы. Жену Остапчука спросили, понимает ли она, что дразнит своих хейтеров не только красотой, но и откровенностью.
Дочь Ани Лорак и Мурата озадачила аномальными изменениями во внешности: "Бедная мартыха, ни папки, ни мамки"
Дженнифер Лопес изумила формами, надев прозрачную сеточку: эффектные фото
Ядовитый смог движется на Украину и грозит здоровью людей: такое бывает в Африке
Оборвалась жизнь знаменитого украинца, который был человеком-символом Львова: "Большая потеря"
Отстранят от работы без сохранения зарплаты: в МОЗ пригрозили непривитым украинцам
"Я уже не раз говорила, что считаю хейтеров самыми преданными, внимательными подписчиками. Я никак не переживаю, и не хочу их раздражать. Но если сильно раздражаю, то вот вам такая жабка", - показала Кристина Горняк.
Ранее сообщалось, жена ведущего "Маски" Остапчука устроила цыганскую вечеринку в особняке Полякова: "Танцы на столах..."
Также, жена ведущего шоу "Маска" Остапчука рассекретила оригинальный подарок на день рождения: "Я давно его хотела"
Politeka рассказывала, ведущий "Маски" Остапчук насмешил необычным видеопоздравлением для супруги: "До сих пор не понимаю..."