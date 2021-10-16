Жена ведущего шоу «Маска» и «Співають всі!» Владимира Остапчука вызвала ажиотаж новым фото с отдыха и ответила на слухи о своей беременности.

Как пишет Politeka.net, накануне Кристина Горняк и Владимир Остапчук отметили первую годовщину своей свадьбы. Этот день пара решила провести вдвоем вдали от городской суеты. Для этого они отправились за город.

На следующий день Кристина поделилась в Сториз новым фото с отдыха, на котором она позировала на фоне водоема. Горняк была одета в комфортную рубашку и теплый жилет. При этом наряд подозрительно топорщился спереди, создавая видимость округлившегося животика. На это тут же обратили внимание подписчики Кристины.

«Сейчас начнется…на каком месяце беременности», - написали Горняк в сообщениях.

«Я тоже об этом подумала, когда увидела фото. Беременная Кристигор», - ответила Горняк, добавив смеющиеся смайлики.

Другой комментатор написала:

«Вам так идет беременность! Очень рада за вас!».

В свою очередь, Горняк решила отнестись к ситуации с юмором.

«Но глядя на это фото я понимаю, что беременной я буду красивой», - отметила жена Остапчука.

Напомним, ведущий "Співають всі" и "Маска" Остапчук решил не сдерживаться после новых нападок.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Маски" Остапчука удивила в годовщину свадьбы.

Также Politeka писала, что беда настигла ведущего шоу "Маска" и "Співають всі" Остапчука в праздничный день.