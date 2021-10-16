Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который ведет шоу "Маска" и "Співають всі" не сдержался после очередного обвинения в сети.

Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным телеведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі". В прошлом году у него произошел громкий разрыв со своей женой Еленой Войченко, которая на данный момент не дает ему видеться с их детьми. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.

Так, на этот раз Владимир Остапчук опубликовал новую Сториз на своей странице в Инстаграм. Он показал, какие сообщения ему пишут пользователи сети. Как известно, на телеведущего рушится много "хейта" после его развода с женой и их конфликта.

"Обожаю своих хейтеров. Вы лучшие. Целую и люблю жену - плохо. Купил дом - плохо. Поехал забирать авто родителей, которое они сами купили - плохо. Я счастливо живу - плохо. Очень рад, что вы еще со мной и брызжете жёлчью. Обнимашки", - резко ответил Владимир Остапчук.

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