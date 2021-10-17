Украинский шоумен, ведущий шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук произвел фурор кадрами из салона красоты.
37-летний Остапчук поделился свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал сразу же после стрижки, передает Рoliteka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
"Постригли короткую классическую стрижку машинкой, как ассиметрично у нас получилось - типа, зимняя вишня", - говорит женский голос за кадром, пока ведущий с еще мокрыми волосами крутился в кресле вокруг своей оси.
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Эксперименты с внешностью произвели неизгладимое впечатление на фанатов Владимира. В комментариях его сравнили со звездой 90-х певцом Юрой Шатуновым и голливудским актером Томом Крузом.
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