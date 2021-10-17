"Реально, как актер из фильма"

Украинский шоумен, ведущий шоу "Маска" и "Співають всі" Владимир Остапчук произвел фурор кадрами из салона красоты.

37-летний Остапчук поделился свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал сразу же после стрижки, передает Рoliteka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Постригли короткую классическую стрижку машинкой, как ассиметрично у нас получилось - типа, зимняя вишня", - говорит женский голос за кадром, пока ведущий с еще мокрыми волосами крутился в кресле вокруг своей оси.

Сам Остапчук назвал новую прическу - "Прощай купечество".

Эксперименты с внешностью произвели неизгладимое впечатление на фанатов Владимира. В комментариях его сравнили со звездой 90-х певцом Юрой Шатуновым и голливудским актером Томом Крузом.

"Ниче так) теперь удобно парики крепить)))))😂😂😂"

"причёска «американ бой»🔥 - реально, как актер из фильма😍🔥👏"

"Ивасик-Телесик..."

"Как говорила моя хорошая знакомая ну прям "Сын Булошника" 😂"

"Том Круз 🔥"

"Юра Шатунов 😆"

"Захотелось побегать по крышам, голубей погонять?"

"Гнездо 🤣🤣ужасная причëха 🤣а сам хорошенький😌"

Ранее сообщалось, Остапчук решил не сдерживаться после новых нападок: "Брызжете желчью"

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Politeka рассказывала, Остапчук с женой станцевал на столе под цыганские напевы