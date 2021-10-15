Создатели шоу "Маска"показали загадочного героя второго сезона, премьера которого вскоре состоится на телеканале "Украина", Белого Тигра вместе с его кошечкой.
Как пишет Politeka.net, уже 23 октября на телеканале "Украина" состоится премьера второго сезона шоу "Маска", которое очень полюбилось зрителям. На официальной странице проекта в Instagram поклонникам показывают загадочных героев и предлагают отгадать, кто из знаменитостей спрятался под масками.
"У нашего Тигра всегда есть много кошечек 😻 Еще бы, иметь такой красивый пресс😏 Как думаете, кто из украинских звезд может скрываться под маской Тигра? Пишите в комментариях 👇 ", - написали в Instagram.
Поклонники начали писать свои предположения в комментариях.
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