Творці шоу "Маска" поділилися новими кадрами, Підігрів цікавість українців напередодні старту нового сезону проекту-цікаві фото з'явилися в Instagram

У мережі показали найдрібніші деталі, з яких складається костюм Грифона.

"Просто захоплює дух від краси, яку створює наш художник по костюмах! Кожна маска продумана до дрібниць", - йдеться в повідомленні.

Кожне пір'їнка вирізали і прикрашали вручну, тому тільки на створення крил знадобилося півтора місяці. Костюм називають одним з найскладніших у другому сезоні.

До того ж, масштаби Грифона просто вражають: зріст героя досягає 2,6 метрів, розмах крил - трьох метрів, стопа - 90 сантиметрів. А загальна вага унікальної маски - 20 кілограм.

Незважаючи на такі значні параметри в мережі думають, що під маскою може приховувати співачка Оля Цибульська. Таке припущення висловили в коментарях.

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