Создатели шоу «Маска» поделились новыми кадрами, подогрев любопытство украинцев в преддверии старта нового сезона проекта – интересные фото появились в Инстаграм

В Сети показали мельчайшие детали, из которых состоит костюм Грифона.

«Просто захватывает дух от красоты, которую создает наш художник по костюмам! Каждая маска продумана до мелочей», - говорится в сообщении.

Каждое перышко вырезали и разукрашивали вручную, поэтому только на создание крыльев понадобилось полтора месяца. Костюм называют одним из самых сложных во втором сезоне.

К тому же, масштабы Грифона просто поражают: рост героя достигает 2,6 метров, размах крыльев - трех метров, стопа - 90 сантиметров. А общий вес уникальной маски - 20 килограмм.

Несмотря на такие внушительные параметры в Сети думают, что под маской может скрывать певица Оля Цибульская. Такое предположение выразили в комментариях.

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