Украинцы обратили внимание на любопытную особенность Робота – персонажа, которого создатели шоу «Маска» показали в преддверии второго сезона проекта.

Уже 23 октября шоу «Маска» вернется на телеэкраны с новым сезоном, в котором звездные детективы будут разгадывать, кто из знаменитостей скрывается под новыми образами.

Ранее украинцам уже показывали маску Робота, однако в новом посте создателей проекта этот персонаж раскрылся с неожиданной стороны, пишет Politeka.net.

Так, на новых кадрах можно увидеть элементы синего костюма маски.

«Элементы костюма Работа невероятные. Эта маска самая дорогая за два сезона шоу! Внешний вид героя просто завораживает - необычные цвета, размеры, а еще спецэффекты и уникальные способности», - рассказали создатели шоу в описании.

Кроме того, на видео показано, как герой в костюме шагает по комнате. На кадрах видны его ноги, которые, как сразу же заметили комментаторы, выглядят не мужскими, а женскими.

«Там девушка? Похоже, что под костюмом девушка», «Ноги явно женские, кто это, пока нет новых догадок, хто может быть это Ирма Витовская или нас опять путают и по итогу там всё таки будет мужчина, в общем ждём 2 сезон шоу МАСКА», «Ноги женские, и не Ирмы Витовской», «Только женщины поймут что Ноги то женские», - пишут люди.

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