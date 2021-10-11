Создатели шоу «Маска» заинтриговали украинцев героиней второго сезона проекта, в образе которой некоторые ожидают увидеть популярную певицу Тину Кароль.

Как известно, в скором времени телезрителей ждет премьера второго сезона нашумевшего проекта «Маска», в котором украинские знаменитости выступают в экстравагантных образах, скрывая лица под масками, а отгадывать их личности должны звездные детективы – Оля Полякова, Настя Каменских, Олег Винник, Андрей Данилко и Дзидзьо.

В новом посте на странице шоу в Инстаграм в преддверии премьеры поделились кадрами с одной из героинь будущего сезона – «Скандал».

На кадрах можно рассмотреть наряд персонажа во всей красоте. Блестящий костюм с огромной красной стрелкой и «многоликой» маской не может не привлекать к себе внимание. В руках «Скандал» держала листок с надписью «Статья 186-6». В Кодексе Украины об административных правонарушениях под этим номером идет статья «Нарушение законодательства о печатных средствах массовой информации».

«Наши герои удивят всех в новом сезоне гипершоу МАСКА! Оставляйте ❤ в комментариях для роскошной Скандал», - говорится в публикации.

Стоит отметить, что с момента раскрытия этой маски украинцы предполагают, что под ней может скрываться Тина Кароль. Ведь ранее на шоу вокруг ее персоны разгорелся скандал, после чего она выпустила песню с таким названием.

В комментариях украинцы принялись гадать, кто же примерит на себя этот образ.

«Тина Кароль?», «Какая красота, очень жду!», «Ефросинина может быть», «Жду с нетерпением новый сезон», - пишут люди.

Напомним, на шоу «Маска» раскрыли любопытные секреты Жирафы.

Как сообщала Politeka, Полякова в мини с голубыми волосами завела разведенного Дзидзьо на глазах у всех.

Также Politeka писала, что Никитюк узнали в моднице-Жирафе за кулисами "Маски".