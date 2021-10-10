Второй сезон шоу "Маска" еще не стартовал, но заинтриговал уже порядком: среди озвученных персонажей, модница-Жирафа больше всех окутана тайной.
На официальной страничке проекта в Инстаграм опубликовали свежий ролик с Жирафой, показав закулисье, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Леди-Жирафа под ручку с охранниками осторожно пробиралась по узкому коридору к сцене, чтобы не зацепить, не дай бог, что-нибудть своей головой.
"Вооу 😲 Кто же там? Совсем скоро мы покажем вам закулисье самого загадочного шоу страны!", - говорится в подписи.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное, гадая, кто скрывается в костюме Жирафы. Большинство полагает, что под маской прячется ведущая Леся Никитюк, кроме того, назывались имена спортсменки Элины Свитолиной и даже звездного детектива Оли Поляковой.
"А не рано ли?"; "Леся Никитюк... высокая, красивая, жирафа❤😂 - кто Вам сказал, что жираф высокая???? Присмотритесь, где уровень её плеч и где голова"; "Уже не можем дождаться❤️", - комментировали в Сети.
Отметим, по словам художницы по костюмам "Маски" Леси Патоки, Жирафа создана из плюша, а пятнышки - из пайеток, специально для ее гривы были заказаны десять париков нежно-розового цвета. В каждом выпуске модница-Жирафа будет появляться в новых платьях.
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