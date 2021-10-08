Украинцев интригуют новым сезоном шоу "Маска", в сети показали фото звезды, которая прячется под маской Пиковой Дамы, и предложили три варианта.
Как сообщает Politeka.net, скоро на украинском телевидении стартует второй сезон масштабного и очень популярного шоу "Маска". На странице проекта в Instagram украинцев продолжают интриговать новыми масками, и в этот раз предложили угадать, кто прячется за костюмом Пиковой Дамы. Пользователям предложили три варианта звезд – фотограф Соня Плакидюк, певица Alyosha и певица MARUV.
"Какая украинская звезда может скрываться под маской пиковый Крале по вашим версиям? Голосуйте в комментариях цифрой 1/2/3 или пишите свой вариант" – говорится в подписи к публикации.
Конечно же пользователи тут же принялись комментировать фото, предлагая свои варианты, кто прячется под маской Пиковой Дамы: "Мне кажется это Сонечка Плакидюк. Она любит корсеты и носик очень похож", "Марув", "Алеша", "Марув", "Соня", "Валевская", "Кто угодно, только не Марув", "Алла Костромичева", "Значит там точно не они трое", "Это же может быть Соня. Она и корсет – это не разделимые вещи".
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