В сети показали нового героя шоу "Маска", которая стала "Пиковой дамой"
Как пишет Politeka.net, шоу "Маска" стало очень популярным среди украинцев. В проекте звездные детективы должны раскусить человека, который прячется за маской. Детективами стали Андрей Данилко, Оля Полякова, Дзидзио, Настя Каменских и Олег Винник, а ведущим проекта Владимир Остапчук. В первом сезоне победила Злата Огневич, а второй сезон вот-вот начнется.
И вот, на страничке шоу "Маска" представили еще одного героя проекта. На видео показали эффектную красотку в узком корсете. Звезда выглядела великолепно. Назвали героя в этот раз "Пиковой дамой".
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Может скрываться под этой прекрасной маской? Пишите догадки в комментариях",- написано было под видео.
Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:
"Шикарный костюм", "Очень красивый, шикарный костюм", "Печально, что это гость", "Это бомба", "Я конечно знаю но штраф платить не буду ! Скоро на телеканале Украина не пропустите это будет невероятно".
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