В сети показали нового героя шоу "Маска", которая стала "Пиковой дамой"

Как пишет Politeka.net, шоу "Маска" стало очень популярным среди украинцев. В проекте звездные детективы должны раскусить человека, который прячется за маской. Детективами стали Андрей Данилко, Оля Полякова, Дзидзио, Настя Каменских и Олег Винник, а ведущим проекта Владимир Остапчук. В первом сезоне победила Злата Огневич, а второй сезон вот-вот начнется.

И вот, на страничке шоу "Маска" представили еще одного героя проекта. На видео показали эффектную красотку в узком корсете. Звезда выглядела великолепно. Назвали героя в этот раз "Пиковой дамой".

"Красавица, которая так и манит своей красотой

Создатели пиковый крали присвоили ей звание «самой соблазнительной маски проекту»

Может скрываться под этой прекрасной маской? Пишите догадки в комментариях",- написано было под видео.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Шикарный костюм", "Очень красивый, шикарный костюм", "Печально, что это гость", "Это бомба", "Я конечно знаю но штраф платить не буду ! Скоро на телеканале Украина не пропустите это будет невероятно".

Напомним, в шоу "Маска" рассекретили эффектные образы Насти Каменских

А еще Politeka писала, что Полякова помогла хмурому Данилко расслабиться прямо на рабочем месте

Также Politeka сообщала, что жирафа из «Маски» заинтриговала украинцев, покрасовавшись на улице



