В ближайшее время в Украине ожидается премьера второго сезона гипершоу «Маска», в котором украинцы увидят новые костюмы и будут разгадывать новых звездных участников проекта
Как пишет Politeka.net, на официальной странице шоу в Инстаграм регулярно публикуют отрывки с новыми персонажами. В этот раз на аккаунте засветилась Жирафа, которая была одета в розовый сарафан. Маска прогулялась по улице, очаровав зрителей.
«Ловите воздушный поцелуй от нашей сентиментальной Жирафы и настраивайтесь на яркие выходные! Мы с нашей загадочной героиней хотим, чтобы они были незабываемыми. Как думаете, кто из знаменитостей может скрываться в этом костюме?», - подписали видео авторы аккаунта.
В комментариях украинцы стали отгадывать, кто же может оказаться под маской Жирафы. Многие растерялись после увиденного дефиле.
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«Виктория Булитко», «Какая красота», «Никитюк», «Наверное, кто-то из политики. Но депутатам вроде нельзя участвовать в таких шоу. Костюм огонь», «Не знаю кто, но это один из моих любимых костюмов», «Элина Свитолина», «Какая молодец», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Нателла Кирс из «Маски» станцевала зажигательную макарену: «Смотрите внимательно…».
Как сообщала Politeka, на проекте "Маска" неожиданно "раскусили" скандальную участницу.
Также Politeka писала, что в Сеть слили закулисье шоу "Маска" с Винником и Данилко: эксклюзивные кадры.