Шанувальники шоу "Маска" припустили, хто міг ховатися за маскою "Скандал", викликавши бурхливі суперечки в мережі

У кожному ефірі шоу судді з шанувальниками активно обговорюють можливих учасників, особистість яких можна розкрити зараз. Як правило, не обходяться діалоги без суперечок, адже натяки на особистість артиста під маскою ледь помітні і мало вказують на його справжній образ.

Нещодавно під одним з постів фанати теж бурхливо обговорили особистість однієї з учасниць.

"Яка українська зірка може ховатися під маскою Скандал з вашими версіями? Голосуйте в коментарях 👇 » - сказано в описі під кадрами.

Шанувальники почали гадати, хто саме може бути під маскою. Найбільше люди голосували за Тіну, адже її остання пісня "Скандал" супроводжувалася справжнім скандалом з Олею Поляковою і була в центрі обговорень:

"Тіна Кароль; Дорофєєва💓; Тіна Кароль; Христина Лебідь; та це Кароль була; Дорофєєва ❤️😍; Надя Дорофєєва; якщо ви самі нам вселяють думку про те, що це Тіна тоді це точно не вона. це і дитина розуміє; Дорофєєва; Кароль; Лорак😅; Тіна Кароль; Тіна Кароль; Тіна Кароль💙».

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