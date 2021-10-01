Поклонники шоу "Маска" предположили, кто мог скрываться за маской "Скандал", вызвав бурные споры в сети

В каждом эфире шоу судьи с поклонниками активно обсуждают возможных участников, личность которых можно раскрыть сейчас. Как правило, не обходятся диалоги без споров, ведь намеки на личность артиста под маской едва заметные и мало указывающие на его настоящий образ.

Недавно под одним из постов фанаты тоже бурно обсудили личность одной из участниц.

«Какая украинская звезда может скрываться под маской Скандал с вашими версиями? Голосуйте в комментариях 👇» - сказано в описании под кадрами.

Поклонники принялись гадать, кто именно может быть под маской. Больше всего люди голосовали за Тину, ведь ее последняя песня «Скандал» сопровождалась настоящим скандалом с Олей Поляковой и была в центре обсуждений:

«Тина Кароль; Дорофеева💓; Тина Кароль; Кристина Лебедь; Да это Кароль была; Дорофеева ❤️😍; Надя Дорофеева; если вы сами нам внушают мысль о том, что это Тина тогда это точно не она. это и ребенок понимает; Дорофеева; Кароль; Лорак😅; Тина Кароль; Тина Кароль; Тина Кароль💙».

Напомним, что Дантес рассказал о неловкой ситуации с Билык на шоу "Маскарад".

Как Politeka писала, что новая героиня шоу "Маскарад-2" в образе хищницы заинтриговала украинцев.

Также Politeka сообщала, что новая ведущая «Маски» покорила образом с икебаной на голове.