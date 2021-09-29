Христина Горняк побувала в гостях у чоловіка на роботі, ведучого шоу "Маска", Володимира Остапчука

У Христини своя нотаріальна контора, але вона, як відомо, останнім часом багато часу приділяє блогерству. Дівчина вирішила показати своїм підписникам, як йдуть зйомки другого сезону найзагадковішого шоу країни "Маска".

Горняк зняла приготування до зйомок одного з ефірів, виклавши кадри в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net. Правда, все показати їй заважають жорсткі правила.

"Дуже круто, повірте, цей сезон буде ідеальним! Дуже цікаво, дуже, але, на жаль, я нічого не можу показати. Якби ви бачили ці маски...", - заявила вона.

Але все ж потім показала стіл, за яким спиною сиділи зіркові детективи: Олег Винник (з лівого краю), Настя Каменських, Оля Полякова та Андрій Данилко (крайній праворуч).

"Вже останні приготування...", - прошепотіла Христина.

Зазначимо, прем'єра другого сезону "Маски" відбудеться 23 жовтня на телеканалі "Україна". Глядачі познайомляться з 20 абсолютно новими героями, які зроблять все можливе, щоб їх особистості якомога довше залишилися нерозсекреченими. Серед нових персонажів, модниця-Жираф, Грифон з шикарними крилами, Скандал, чий костюм створений з осколків дзеркала, Винова Краля, Фея, Робот, Білий Тигр та інші.

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