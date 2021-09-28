Відома блогерша і нова ведуча гіпершоу "Маска" Нателла Кірс відповіла на найпопулярніші питання, присвячені шоу
Як передає Politeka.net, на офіційному акаунті проекту в Instagram з'явилося відео, на якому дівчина станцювала запальну макарену. У процесі танцю шанувальники змогли побачити відповіді на їхні запитання.
"Міс Маска відповіла на популярні питання про гіпершоу Маска. Дивіться уважно і дізнавайтеся все першими", - підписали відео автори аккаунта.
Судячи з відповідей, у другому сезоні шоу глядачі побачать 20 масок, з яких 14 основних і 6 гостьових. Прем'єра шоу запланована на 23 жовтня.
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У коментарях шанувальники залишили масу відгуків.
"Старт зовсім близько", «Ура», «Крута ведуча», "чекаємо дуже прем'єру шоу", - пишуть користувачі Мережі.
Відзначимо, що Нателла Кірс стала ведучою BACKSHOW під псевдонімом «міс Маска». Судячи з кадрів із соціальних мереж, для проекту вона примірятиме ефектні головні убори.
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