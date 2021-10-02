Ну и как вам?

Певица Настя Каменских не перестает удивлять своими эффектными нарядами во время шоу «Маска»

Уже в этом мясяце состоится премьера нового сезона шоу на телеканале «Украина», пишет Politeka.net.

Как и ранее, звездным детективом станет популярная певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK.

Перед шоу певица до мелочей продумывает каждый свой наряд и имеет ошеломляющий вид.

В Инстаграм-аккаунте «Маски» показали два аутфита певицы и попросили оценить, какой лучше.

На первом фото Настя выглядит, как настоящая конфетка. На ней надето сиреневое платье с внушительным декольте объемными рюшами, Свой образ красотка соединила с открытыми босоножками на каблуке и украшениями.

Прическа у Насти- гладкое каре.

На втором снимке Каменских позирует в желтом мини-платье по фигуре с объемными плечами и длинными рукавами, а также эффектными вырезами в зоне декольте. Дополнила игривый наряд певица черными туфлями с острым носком и длинным хвостом.

В комментариях оценили луки Каменских, однако некоторые попросили уделить больше внимания одежде другого звездного детектива.

"Лучше переоденьте Андрея Данилко", - написали в сети.

Напомним, певица Каменских в необычном корсете показала, как идеально подчеркнула фигуру

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