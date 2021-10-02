Певица Настя Каменских не перестает удивлять своими эффектными нарядами во время шоу «Маска»
Уже в этом мясяце состоится премьера нового сезона шоу на телеканале «Украина», пишет Politeka.net.
Как и ранее, звездным детективом станет популярная певица Настя Каменских, которая сейчас выступает под псевдонимом NK.
Перед шоу певица до мелочей продумывает каждый свой наряд и имеет ошеломляющий вид.
В Инстаграм-аккаунте «Маски» показали два аутфита певицы и попросили оценить, какой лучше.
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На первом фото Настя выглядит, как настоящая конфетка. На ней надето сиреневое платье с внушительным декольте объемными рюшами, Свой образ красотка соединила с открытыми босоножками на каблуке и украшениями.
Прическа у Насти- гладкое каре.
На втором снимке Каменских позирует в желтом мини-платье по фигуре с объемными плечами и длинными рукавами, а также эффектными вырезами в зоне декольте. Дополнила игривый наряд певица черными туфлями с острым носком и длинным хвостом.
В комментариях оценили луки Каменских, однако некоторые попросили уделить больше внимания одежде другого звездного детектива.
"Лучше переоденьте Андрея Данилко", - написали в сети.
Напомним, певица Каменских в необычном корсете показала, как идеально подчеркнула фигуру
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