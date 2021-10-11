Второй сезон шоу «Маска» еще не стартовал, но уже сильно подогрел интерес к премьере: особенно громко обсуждают в сети персонажа Жирафу, которая больше всех окутана тайной.
Как передает Politeka.net, на официальной странице проекта в Инстаграм опубликовали видео, показав, как создавался костюм Жирафы.
«Создание меланхоличной Жирафы. Феи @patokastudio сделали ее настоящей модницей. Это единственный костюм, который может менять одежду, поэтому она будет часто поражать зрителей своими образами. Грива героини сделана из десяти нежно-розовых париков, а ресницы изготавливали из перьев страуса», - подписали видео авторы аккаунта.
В комментариях стали обсуждать, кто может прятаться под маской Жирафы.
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«Судя по размеру ноги, это явно не Леся. В общем, ждем голоса», «Какая же она крутецкая. Вот и как не влюбиться в нее с первого взгляда», «Какая красивая!», «Почему-то «Маска» визуально похожа на Светлану Тарабарову», «Какая красивая! Жду не дождусь 2 сезона Маски! Вы лучшие», - пишут пользователи сети.
Напомним, что на "Маске" показали знаменитостей во время примерки костюмов: кадры.
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