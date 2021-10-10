Другий сезон шоу "Маска" ще не стартував, але заінтригував вже порядком: серед озвучених персонажів, модниця-Жирафа більше всіх оповита таємницею.
На офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували свіжий ролик з Жирафою, показавши закулісся, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Леді-Жирафа під ручку з охоронцями обережно пробиралася по вузькому коридору до сцени, щоб не зачепити, не дай бог, що-нибудть своєю головою.
"Вооу 😲 Хто ж там? Зовсім скоро ми покажемо вам закулісся найзагадковішого шоу країни!", - йдеться в підписі.
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Користувачі кинулися коментувати побачене, гадаючи, хто ховається в костюмі Жирафи. Більшість вважає, що під маскою - ведуча Леся Нікітюк, крім того, називалися імена спортсменки Еліни Світоліної і навіть зіркового детектива Олі Полякової.
"А чи не рано?"; "Леся Нікітюк... Висока, красива, жирафа❤😂 - хто вам сказав, що жираф висока???? Придивіться, де рівень її плечей і де голова"; "Вже не можемо дочекатися❤️", - коментували в Мережі.
Зазначимо, за словами художниці по костюмах "Маски" Лесі Патоки, Жирафа створена з плюшу, а цятки - з паєток, спеціально для її гриви були замовлені десять перук ніжно-рожевого кольору. У кожному випуску модниця-Жирафа буде з'являтися в нових сукнях.
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