Другий сезон шоу "Маска" ще не стартував, але заінтригував вже порядком: серед озвучених персонажів, модниця-Жирафа більше всіх оповита таємницею.

На офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували свіжий ролик з Жирафою, показавши закулісся, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Леді-Жирафа під ручку з охоронцями обережно пробиралася по вузькому коридору до сцени, щоб не зачепити, не дай бог, що-нибудть своєю головою.

"Вооу 😲 Хто ж там? Зовсім скоро ми покажемо вам закулісся найзагадковішого шоу країни!", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати побачене, гадаючи, хто ховається в костюмі Жирафи. Більшість вважає, що під маскою - ведуча Леся Нікітюк, крім того, називалися імена спортсменки Еліни Світоліної і навіть зіркового детектива Олі Полякової.

"А чи не рано?"; "Леся Нікітюк... Висока, красива, жирафа❤😂 - хто вам сказав, що жираф висока???? Придивіться, де рівень її плечей і де голова"; "Вже не можемо дочекатися❤️", - коментували в Мережі.

Зазначимо, за словами художниці по костюмах "Маски" Лесі Патоки, Жирафа створена з плюшу, а цятки - з паєток, спеціально для її гриви були замовлені десять перук ніжно-рожевого кольору. У кожному випуску модниця-Жирафа буде з'являтися в нових сукнях.

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