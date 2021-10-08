Шоу "Маска" готує українців до прем'єри другого сезону, яка відбудеться вже цієї осені, публікуючи цікаві кадри, в тому числі зі свого архіву.

Проєкт "Маска" із зірковими детективами Олею Поляковою, Настею Каменських, Андрієм Данилком, Олегом Винником і Дзідзьо, завоював величезну популярність, повідомляє Politeka.net.

Тільки перший випуск шоу подивилися більше п'яти мільйонів глядачів.

Зараз українця готують до прем'єри другого сезону. В офіційній групі "Маски" в Instagram опублікували відео, в якому показали, як готувалися до зйомок старі персонажі, серед яких можна помітити хореографа Олену Шоптенко і співака Арсена Мірзояна. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Зіркові учасники навіть перші примірки костюмів перетворюють на справжнє шоу! 🔥

Поки ми чекаємо прем'єру другого сезону гіпершоу МАСКА вирішили згадати, як до старту готувалися герої першого сезону минулого року. Тільки подивіться на їхні запальні рухи та щирі посмішки на обличчях! Здається, вони в захваті від своїх образів.

Пишіть в коментарях, який герой був вашим улюбленцем в першому сезоні шоу МАСКА", - написали автори поста.

За півгодини публікація знайшла більше 2000 лайків і багато коментарів:

"Вам потрібно було циклопчиків випускати, дітям порозбирали б, денюшку заробили б додатково😉 💕", "шаман - найкрутіший костюм😍", "Дракон❤️🔥".

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