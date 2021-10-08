Українців інтригують новим сезоном шоу "Маска", в мережі показали фото зірки, яка ховається під маскою Пікової Дами, і запропонували три варіанти.

Як повідомляє Politeka.net, скоро на українському телебаченні стартує другий сезон масштабного і дуже популярного шоу "Маска". На сторінці проекту в Instagram українців продовжують інтригувати новими масками, і цього разу запропонували вгадати, хто ховається за костюмом Пікової Дами. Користувачам запропонували три варіанти зірок - фотограф Соня Плакидюк, співачка Alyosha і співачка MARUV.

"Яка українська зірка може ховатися під маскою піковий кралі за вашими версіями? Голосуйте в коментарях цифрою 1/2/3 або пишіть свій варіант" – йдеться в підписі до публікації.

Звичайно ж користувачі тут же почали коментувати фото, пропонуючи свої варіанти, хто ховається під маскою Пікової дами: "Мені здається це Сонечка Плакидюк. Вона любить корсети і носик дуже схожий", "Марув", "Альоша", "Марув", "Соня", "Валевська", "Хто завгодно, тільки не Марув", "Алла Костромічова", "Значить там точно не вони троє", "Це ж може бути Соня. Вона і корсет - це не розділені речі".

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