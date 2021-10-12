На шоу "Маска" показали нового персонажа - Яркую Фею, рассказав, когда загадочная красотка выступит перед детективами и судьями шоу.

Как пишет Politeka.net, в Украине скоро стартует второй сезон самого загадочного шоу - "Маска". В проекте четыре звездных детектива будут отгадывать, кто прячется под маской. Победит тот, кто сможет прятаться за маской настолько хорошо, что останется не раскрытым. На официальной страничке шоу "Маска" продолжают подогревать интерес к проекту и показали нового персонажа - Яркую Фею.

"Яркая Фея ждет на вас 23 октября в 21.00. Будет очень много магии", - написано было под фото.

Фанаты поставили более тысячи лайков, включая Злату Огневич, а также написали комментарии:

"Костюм очень красивый", "Мне нравилось солнце и роза", "Божечки, какая же она красивая", "Почему мне этот персонаж напоминает Злату Огневич?", "Красивая маска", "Если фея, значит девочка".

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