Народная артистка Украины, актриса и телеведущая Ольга Сумская, которая стала известна благодаря роли Роксоланы, продолжает активно сниматься в новом проекте с Владимиром Остапчуком.

Не так давно Ольга Сумская рассказала о начале ее съемок в новой комедии "Любовь и блогеры", которую продюсирует украинский телеведущий Владимир Остапчук. В этот раз в разделе Стори Ольга показала своей новый образ для фильма и заодно пообщалась с коллегой.

Так, Сумская поделилась фотографиями и видео со съемок, на которых предстала в образе директора клуба города Караплик госпожи Тамары.

В синем атласном платье, яркими тенями и розовой помадой звезда очень выделялась, а ее парик с пышной прической сделан в стиле 80-х годов.

«Кого я встречаю на съемочной площадке? Самого продюсера! Как приятно, конечно, хотелось бы поучаствовать в шоу «Маска», но зато я здесь на съемках «Любовь и блогеры», - высказалась Ольга, показав коллегу и телеведущего.

Ольга Сумская на сцене может перевоплотиться в любой образ, который задуман сценарием. Однако в реальной жизни звезда предпочитает одну модель поведения, классический образ и минимум макияжа.

Сейчас артистка закончила съемки в одном сериале и сразу же приступила к участию в новом проекте. Причем успевает звезда также смотреть за домом и готовит разные блюда, рецептами которых делится в Инстаграм.

Ранее Politeka писала, что Сумская с восторгом рассказала, чем покорил ее Кричевский и "уколола" Борисюка: "Героический поступок".

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A еще Politeka сообщала, что 55-летняя Ольга Сумская похвасталась самодельным макияжем: "Может, немного слишком?".