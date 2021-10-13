Народная артистка Украины, актриса и телеведущая Ольга Сумская, которая стала известна благодаря роли Роксоланы, продолжает активно сниматься в новом проекте с Владимиром Остапчуком.
Не так давно Ольга Сумская рассказала о начале ее съемок в новой комедии "Любовь и блогеры", которую продюсирует украинский телеведущий Владимир Остапчук. В этот раз в разделе Стори Ольга показала своей новый образ для фильма и заодно пообщалась с коллегой.
Так, Сумская поделилась фотографиями и видео со съемок, на которых предстала в образе директора клуба города Караплик госпожи Тамары.
В синем атласном платье, яркими тенями и розовой помадой звезда очень выделялась, а ее парик с пышной прической сделан в стиле 80-х годов.
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«Кого я встречаю на съемочной площадке? Самого продюсера! Как приятно, конечно, хотелось бы поучаствовать в шоу «Маска», но зато я здесь на съемках «Любовь и блогеры», - высказалась Ольга, показав коллегу и телеведущего.
Ольга Сумская на сцене может перевоплотиться в любой образ, который задуман сценарием. Однако в реальной жизни звезда предпочитает одну модель поведения, классический образ и минимум макияжа.
Сейчас артистка закончила съемки в одном сериале и сразу же приступила к участию в новом проекте. Причем успевает звезда также смотреть за домом и готовит разные блюда, рецептами которых делится в Инстаграм.
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