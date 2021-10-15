Ведучий "Співають всі" і "Маска" Володимир Остапчук часто показує в Instagram безліч фото з життя, кадри зі зйомок нових проектів і розповідає про те, як проходять його будні.

Як виявилося, сьогодні Володимир зі своєю дружиною Христиною святкують першу річницю весілля. Пара одружилася рік тому, влаштувавши пишну подію для близьких і навіть зняла безліч роликів для себе і родичів.

Сьогодні Володимир розповів про важливу для них з Христиною подію, а також поскаржився на неприємність, яка затьмарила його ранок:

"Сьогодні наша перша річниця весілля, І я мчу додому з Рівного. Вчора я отруївся чимось. Всю ніч було. Тому сьогодні на кашках " - висловився у відео артист.

Також телеведучий поділився кадрами з Заходу, що не так давно йому влаштовувала дружина.

Володимир Остапчук є успішним вітчизняним телеведучим. Зараз зірка зайнятий проектами" Співають всі "і"Маска". Нещодавно Володимир одружився вдруге, вибравши собі в якості обраниці Христину Гірник. Як виявилося, у дружини телеведучого було день народження. У себе в Instagram Володимир допольно забавно привітав дружину.

На відео, яке опублікував Володимир, Христина була різною. Дружина зірки тусила, падала, била полотецем Остапчука, кидалася грошима, приміряла корону, лазила на четвереньках і багато іншого. Володимир показав всі сторони своєї дружини, написавши привітання.

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