Користувачі Мережі почали вгадувати, хто ховається в костюмі

Творці шоу "Маска" показали одну із загадкових героїнь нового сезону, прем'єра якого скоро відбудеться на одному з українських телеканалів.

Перший сезон проєкту став шалено популярним в Україні, передає Politeka.net. Зараз глядачів готують до нових випусків, показуючи загадкових героїв.

Цього разу в офіційній групі Instagram шоу "Маска" опублікували відео з героїнею - Жирафою. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки) Красуня позувала в рожевій сукні, і крутилася на камеру.

"Чому наша Жирафа радіє? Все тому, що до прем'єри другого сезону гіпершоу МАСКА залишилося зовсім небагато 😍

Вже 23 жовтня, о 21:00, на @kanalukraina буде багато загадок 😉

Готові відгадувати хто там під масками?",- написали автори публікації.

За годину публікація зібрала понад 1500 переглядів і багато коментарів.

"🔥 🔥 🔥 🔥 🔥Чекаємо! 😍 ❤ ️ ", "Я не знаю хто це? Поки немає версій хто в цій масці", " така леді 😍 просто краса!", "Цікаво, хто там?", "Може бути, Леся Нікітюк", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, в першому сезоні шоу перемогла героїня Сонце, під маскою ховалася нинішня "холостячка" Злата Огневич.

Нагадаємо, що у феї з "Маски" українці розгледіли Тіну Кароль, кадри красуні

Як повідомляла Politeka, українці розгадали, хто ховається під маскою Грифона

Також Politeka писала, що дружина ведучого" Маски " Остапчука влаштувала циганську вечірку