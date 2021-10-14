Создатели шоу "Маска" показали одну из загадочных героинь нового сезона, премьера которого скоро состоится на одном из украинских телеканалов.
Первый сезон проекта стал безумно популярным в Украине, передает Politeka.net. Сейчас зрителей готовят к новым выпускам, показывая загадочных героев.
В этот раз в официальной группе Инстаграм шоу "Маска" опубликовали видео с героиней - Жирафом. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Красавица позировала в розовом платье, и крутилась на камеру.
"Почему наш Жираф радуется? Все потому, что до премьеры второго сезона гипершоу МАСКА осталось совсем немного 😍
Уже 23 октября, в 21:00, на @kanalukraina будет много загадок 😉
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Готовые отгадывать кто там под масками?", - написали авторы публикации.
За час публикация собрала более 1500 просмотров и много комментариев.
"🔥🔥🔥🔥🔥 Ждем! 😍❤️", "Я не знаю кто это? Пока нет версий кто в этой маске", "Такая леди 😍 просто красота!", "Интересно, кто там?", "Может быть, Леся Никитюк", - написали пользователи сети.
Отметим, в первом сезоне шоу победила героиня Солнце, под маской скрывалась нынешняя "холостячка" Злата Огневич.
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