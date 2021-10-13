Украинцы обратили внимание на руки Феи из шоу «Маска» и сразу же предположили, что звездой в костюме может оказаться украинская певица Тина Кароль.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм программы «Зірковий шлях» появилось новое фото персонажа Феи. Поклонникам шоу предложили угадать, кто же прячется в костюме.
«Кто спрятался под маской яркой Феи? Зрители считают, что по образу это могут быть Надя Дорофеева @nadyadorofeeva, Слава Каминская @babaslavka, Ксения Мишина @ misha.k.ua или Тина Кароль @tina_karol. Как думаете, кто угадал?», - подписали фото авторы аккаунта.
В комментариях зрители стали обсуждать маску, пытаясь угадать, кто же прячется в костюме. Украинцы озвучивали свои догадки, но больше всего зрителей разглядели под маской Тину Кароль.
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«Очень хотелось бы Тину Кароль», «Мишина, та, которая Сашина», «Тина Кароль», «Леся Никитюк», «БабаСлава100%», «Скорее всего Тина... руки пухлые», «Тина, сразу пришло на первой же секунде», - пишут пользователи сети.
Напомним, что украинцев удивили Феей на шоу "Маска", подробности: "Божечки, какая...".
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