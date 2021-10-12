Українці звернули увагу на цікаву особливість Робота-персонажа, якого творці шоу «Маска» показали напередодні другого сезону проекту.

Вже 23 жовтня шоу «Маска» повернеться на телеекрани з новим сезоном, в якому зіркові детективи будуть розгадувати, хто зі знаменитостей ховається під новими образами.

Раніше українцям вже показували маску Робота, проте в новому пості творців проекту цей персонаж розкрився з несподіваного боку, пише Politeka.net.

Так, на нових кадрах можна побачити елементи синього костюма маски.

"Елементи костюма робота неймовірні. Ця маска найдорожча за два сезони шоу! Зовнішній вид героя просто заворожує-незвичайні кольори, розмір, а ще спецефекти і унікальні здібності", - розповіли творці шоу в описі.

Крім того, на відео показано, як герой в костюмі крокує по кімнаті. На кадрах видно його ноги, які, як відразу ж помітили коментатори, виглядають не чоловічими, а жіночими.

"Там дівчина? Схоже, що під костюмом дівчина", "Ноги явно жіночі, хто це, поки немає нових здогадок, хто може бути це Ірма Вітовська або нас знову плутають і за підсумком там все таки буде чоловік, загалом чекаємо 2 сезон шоу МАСКА", "Ноги жіночі, і не Ірми Вітовської", "тільки жінки зрозуміють що Ноги то жіночі", - пишуть люди.

Нагадаємо, українців заінтригували феєю на шоу "Маска", з'явилися перші здогадки.

Як повідомляла Politeka, Данилко в образі Сердючки відкрив інтригу, що чекає українців у новорічну ніч.

Також Politeka писала, що на шоу " Маска "дали важливу підказку про особистість епатажної "Скандал", в якій підозрюють Кароль.