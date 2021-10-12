На шоу "Маска"показали нового персонажа - яскраву Фею, розповівши, коли загадкова красуня виступить перед детективами і суддями шоу.

Як пише Politeka.net, в Україні скоро стартує другий сезон найзагадковішого шоу - "Маска". У проекті чотири зіркових детектива будуть відгадувати, хто ховається під маскою. Переможе той, хто зможе ховатися за маскою настільки добре, що залишиться не розкритим. На офіційній сторінці шоу" Маска " продовжують підігрівати інтерес до проекту і показали нового персонажа - яскраву Фею.

"Яскрава Фея чекає на вас 23 жовтня о 21.00. Буде дуже багато магії", - написано було під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків, включаючи Злату Огневич, а також написали коментарі:

"Костюм дуже красивий", "мені подобалося сонце і троянда", "Божечки, яка ж вона красива", "Чому мені цей персонаж нагадує Злату Огневич?", "Красива маска", "якщо фея, значить дівчинка".

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