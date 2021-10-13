Українці звернули увагу на руки Феї з шоу "Маска" і відразу ж припустили, що зіркою в костюмі може виявитися українська співачка Тіна Кароль.

Як передає Politeka.net, в Instagram програми "Зірковий шлях" з'явилося нове фото персонажа Феї. Шанувальникам шоу запропонували вгадати, хто ж ховається в костюмі.

"Хто сховався під маскою яскравої Феї? Глядачі вважають, що за образом це можуть бути Надя Дорофєєва @nadyadorofeeva, Слава Камінська @babaslavka, Ксенія Мішина @ misha.k.ua або Тіна Кароль @tina_karol. Як думаєте, хто вгадав?",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях глядачі стали обговорювати маску, намагаючись вгадати, хто ж ховається в костюмі. Українці озвучували свої здогади, але найбільше глядачів розгледіли під маскою Тіну Кароль.

"Дуже хотілося б Тіну Кароль", «Мішина, та, яка Сашина», «Тіна Кароль», «Леся Нікітюк», «БабаСлава100%», «швидше за все Тіна... руки пухкі», "Тіна, відразу прийшло на першій же секунді", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що українців здивували Феєю на шоу "Маска", подробиці: "Божечки, яка...".

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