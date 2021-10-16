Любопытные кадры с певцом Андреем Данилко, известным как Верка Сердючка, Настей Каменских, Олей Поляковой и DZIDZIO слили в Сеть.

Так, фанаты шоу "Маска" опубликовали в Инстаграм закулисные кадры, на которых идет съемочный процесс, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

На кадрах в центре внимания Полякова, в ее невероятном леопардовом костюме в одном из образов "Пятого элемента", также засветились DZIDZIO (Михаил Хома) с бокалом в руке, и Данилко, стоявший пиной к камере и что-то живо обсуждавший с Каменских. Слева от артиста можно заметить его главную спутницу - маму Верки Сердючки, которую играет актриса Инна Белоконь.

За 30 лет совместной карьеры Андрею и Инне, старшей его на пять лет, не раз приписывали роман, несмотря на то, что актриса давно и счастливо замужем и у нее есть взрослая дочь.

Год назад Данилко дал интервью блогеру и радиоведущему Славе Демину, сыграв с ним в "Соври мне", где на все вопросы нужно отвечать неправдой. Демин спросил у артиста, действительно ли у него роман с мамой Сердючки, на что тот поспешил сказать "нет", а потом, задумавшись, попытался оправдаться - "Вот это я ляпнул, конечно".

Напомним, Данилко рассказал, в чем заключается патриотизм: "Долг каждого украинца знать..."

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