Пока поклонники ждут премьеры шоу «Маска», авторы проекта решили подогреть интерес и показали, как создавался костюм Феи, которую считают одним из самых привлекательных персонажей.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм шоу появилось видео, на котором вблизи показали костюм и рассказали, из чего он состоит. Оказалось, что для маски использовали около 2 тысяч стразов. У костюма шесть пар крыльев, чей вес достигает 10 килограммов.
«Никто не сможет устоять от чар нашей яркой Феи! Уже в эту субботу загадочная героиня выйдет на сцену, чтобы поразить зрителей и детективов. Интересно, кто скрывается под этим костюмом?», - подписали видео авторы аккаунта.
В комментариях поклонники шоу оставили массу отзывов, отметив, что с нетерпением ждут премьеры.
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Найдено тело знаменитого актера, лежал лицом вниз: подробности трагедии
Хименес-Браво показал женщину в своем доме и сообщил о важнейшем событии: "Я очень счастлив"
Молодая жена Комарова из «Мир наизнанку» неожиданно обратилась к украинцам: "Бросайте его скорей"
Последние минуты жизни нардепа Полякова попали на видео: что раскрыли кадры
«Уже не могу дождаться», «Значит она будет в группе А и не будет гостевой», «Красота невероятная. Спасибо всем, кто эту красоту создавал», «Это моя любимая маска! Спасибо @maskaukrainetv за красоту!», - пишут пользователи сети.
Напомним, что любвеобильный Тигр из "Маски" засветил свою кошечку.
Ранее Politeka писала, что поклонниками разгадан новый герой шоу "Маска": "Может быть…".
A еще Politeka сообщала, что зрителям намекнули, кто может быть в костюме Жирафа на шоу "Маска".