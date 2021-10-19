Пока поклонники ждут премьеры шоу «Маска», авторы проекта решили подогреть интерес и показали, как создавался костюм Феи, которую считают одним из самых привлекательных персонажей.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм шоу появилось видео, на котором вблизи показали костюм и рассказали, из чего он состоит. Оказалось, что для маски использовали около 2 тысяч стразов. У костюма шесть пар крыльев, чей вес достигает 10 килограммов.

«Никто не сможет устоять от чар нашей яркой Феи! Уже в эту субботу загадочная героиня выйдет на сцену, чтобы поразить зрителей и детективов. Интересно, кто скрывается под этим костюмом?», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях поклонники шоу оставили массу отзывов, отметив, что с нетерпением ждут премьеры.

«Уже не могу дождаться», «Значит она будет в группе А и не будет гостевой», «Красота невероятная. Спасибо всем, кто эту красоту создавал», «Это моя любимая маска! Спасибо @maskaukrainetv за красоту!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что любвеобильный Тигр из "Маски" засветил свою кошечку.

Ранее Politeka писала, что поклонниками разгадан новый герой шоу "Маска": "Может быть…".

A еще Politeka сообщала, что зрителям намекнули, кто может быть в костюме Жирафа на шоу "Маска".