Творці шоу "Маска" показали загадкового героя другого сезону, прем’єра якого незабаром відбудеться на телеканалі "Україна", Білого Тигра разом із його кицею.

Як пише Politeka.net, вже 23 жовтня на телеканалі "Україна" відбудеться прем’єра другого сезону шоу "Маска", яке надзвичайно полюбилося глядачам. На офіційній сторінці проєкту в Instagram шанувальникам показують загадкових героїв та пропонують відгадати, хто зі знаменитостей сховався під масками.

"Біля нашого Тигра завжди є багато кицюнь 😻 Ще б пак, мати такий красивий прес 😏 Як думаєте, хто із українських зірок може приховуватись під маскою Тигра? Пишіть у коментарях 👇", - написали в Instagram.

Шанувальники почали писати свої припущення у коментарях.

"Зовні тигр, всередині котик", " Меловін", " Може Коляденко ?", " Артур Логай? Женя Кот? Пилип Коляденко? Меловін?", "Василь Вірастюк", " Козловский!?", - пишуть у мережі.

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