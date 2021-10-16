Українцям запропонували зробити свої прогнози з приводу артистів, які можуть брати участь у музичному шоу «Маска».
Як передає Politeka.net, в Instagram-акаунті шоу "Маска" глядачам запропонували залишати свої припущення, хто може ховатися в костюмі "Жирафа".
Також там виявилися три варіанти відповідей, серед них популярна телеведуча Леся Нікітюк, хореограф Влад Яма і співачка Світлана Тарабарова.
"Яка українська зірка може ховатися під маскою жирафи за вашими версіями? Голосувати у коментарях цифрою 1/2/3 або пишіть свій варіант 👇», - наголошується в публікації.
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У коментарях глядачі стали обговорювати маску, намагаючись вгадати, хто ж ховається під нею. Думки українців, як завжди розділилися, але найбільше версій були на користь Лесі Нікітюк.
"Це 100% Леся»,
"Звичайно ж наша улюблена Нікітюк»,
"Мені здається або Леся або Тарабарова, але швидше за все Тарабарова", - висловилися в мережі.
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