Українцям запропонували зробити свої прогнози з приводу артистів, які можуть брати участь у музичному шоу «Маска».

Як передає Politeka.net, в Instagram-акаунті шоу "Маска" глядачам запропонували залишати свої припущення, хто може ховатися в костюмі "Жирафа".

Також там виявилися три варіанти відповідей, серед них популярна телеведуча Леся Нікітюк, хореограф Влад Яма і співачка Світлана Тарабарова.

"Яка українська зірка може ховатися під маскою жирафи за вашими версіями? Голосувати у коментарях цифрою 1/2/3 або пишіть свій варіант 👇», - наголошується в публікації.

У коментарях глядачі стали обговорювати маску, намагаючись вгадати, хто ж ховається під нею. Думки українців, як завжди розділилися, але найбільше версій були на користь Лесі Нікітюк.

"Це 100% Леся»,

"Звичайно ж наша улюблена Нікітюк»,

"Мені здається або Леся або Тарабарова, але швидше за все Тарабарова", - висловилися в мережі.

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Як повідомляла Politeka, глядачі розгадали, хто із зірок виявився Грифоном:»захоплює дух".

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