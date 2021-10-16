Украинцам предложили сделать свои прогнозы по поводу артистов, которые могут участвовать в музыкальном шоу «Маска».

Как передает Politeka.net, в Инстаграм-аккаунте шоу «Маска» зрителям предложили оставлять свои предположения, кто может скрываться в костюме «Жирафа».

Также там оказались три варианта ответов, среди них популярная телеведущая Леся Никитюк, хореограф Влад Яма и певица Светлана Тарабарова.

«Какая украинская звезда может скрываться под маской Жирафы по вашим версиями? Голосуйте в комментариях цифрой 1/2/3 или пишите свой вариант 👇», - отмечается в публикации.

В комментариях зрители стали обсуждать маску, пытаясь угадать, кто же прячется под ней. Мнения украинцев, как всегда разделились, но больше всего версий были в пользу Леси Никитюк.

«Это 100% Леся»,

«Конечно же наша любимая Никитюк»,

«Мне кажется или Леся или Тарабарова, но скорее всего Тарабарова», - высказались в сети.

Напомним, что украинцев удивили Феей на шоу "Маска", подробности: "Божечки, какая...".

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