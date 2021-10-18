Творці шоу "Маска" розсекретили нового героя для другого сезону проекту, який тут же вразив українців незвичайним дизайном свого вбрання.

Як пише Politeka.net, творці шоу на своїй сторінці в Instagram познайомили українців з новим учасником проекту – Мухомором. У пості розповіли, що над костюмом працювали довго, адже у його творців була незвичайна задумка – створити образ, стилізований під намальованого персонажа з коміксів.

Зростання готового Мухомора склав 2,4 метра, а ще він може похвалитися найдовшими руками на проекті – його пальці доходять до колін.

"Наш Мухомор виглядає як намальований-створений так, що всі риси і контури виділені чорною жирною лінією, як наведені маркером. Також ми використовували близько 12 видів текстур: плюш, штучне хутро, шовк, тафта і т. д.", - розповіла художниця по костюмах проекті "Маска" Леся Патока.

Також з'явилося фото самого Мухомора.

Українці бурхливо відреагували на публікацію.

"Який гарний Мухомор", "цікаво, хто там?", "Мені не подобається взагалі" "Маска супер", "Шедевр", "крутий костюмчик!!!", "Прикольна Маска, думаю це Монатик", "красива маска хочу побачити як співає", "може бути Сергій Притула", - пишуть люди.

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