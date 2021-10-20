Известная певица Настя Каменских, которая является одним из звездных детективов шоу «Маска», впечатлила ярким образом в брючном костюме.
Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у певицы появилась серия фото, сделанных во время съемок шоу. Она позировала в брючном полосатом костюме и приталенной жилетке, дав заглянуть за кулисы шоу "Маска". Образ дополнял галстук и солнцезащитные очки. Артистка выглядела просто превосходно, хоть и была похожа на мафиози.
«Наконец-то пишу это - самое загадочное шоу страны @maskaukrainetv возвращается уже в эту субботу! Вас ждут 10 новых выпусков - ещё более ярких, интригующих и очень интересных! И такие фантастически красивые Маски. Их будет 20», - отметила Каменских, добавив, что в новом сезоне шоу угадывать маски стало еще сложнее.
В комментариях звезде оставили массу приятных слов.
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«Я бы на тебе женился- на месяц», «Класс», «Настя, агонь», «Классно выглядишь», «Как же я тебя люблю, не передать словами», «Крутышка», «Город засыпает, мафия просыпается», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Каменских в мини покраснела рядом с бородатым красавцем: «Вы с Максом смотритесь».
Как сообщала Politeka, Каменских удивила кадрами из спальни: "Что-то не так со мной...".
Также Politeka писала, что Настю Каменских в образе "бруталки" едва узнали на фото: "Совсем другая!".