Відома артистка і дружина популярного музичного продюсера Потапа (Олексія Потапенко) Настя Каменських опублікувала відео, на якому спантеличила своїм виглядом.
Настя Каменських є відомою українською артисткою. Артистка на початку 2000-их почала свою кар'єру і прославилася завдяки своїй участі в дуеті з Потапом (Олексієм Потапенко). Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK".
Так, цього разу артистка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. У себе в сторіз Настя Каменських показала, як танцює в спальні. На кадрах співачка спросоння знімає тікток під свою пісню, з розпатланим волоссям і блідим кольором обличчя.
"Мені так подобається цей біль, напевно щось не так зі мною, серце розбиває в кров...",- грає пісня Насті Каменських.
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Реакцій і коментарів під фідео немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.
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