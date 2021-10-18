Украинская певица Настя Каменских, жена рэпера Потапа, соравала овации эффектным выступлением на шоу "Танці з зірками", кадры зрелищного номера появились в Сети.

Как пишет Politeka.net, в седьмом эфире нового сезона популярного шоу "Танці з зірками" на "1+1" к тройке судей присоединится известная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас строит сольную карьеру под псевдонимом NK.

Она не только оценивала номера участников, но и исполнила свою песню «Красное вино», представ в ярком платье с глубоким декольте и разрезами. (Чтобы посмотреть – проскрольте вниз)

«Красное вино🍷 Спасибо нашей большой и классной команде. Обожаю наши творческие эксперименты», - отметила певица, выложив видео выступления на своей странице в Инстаграм.

Реакция была бурной не только в зале, но и в Сети.

«Крутышка», «Знаете, как замечательно, что есть такие талантливые артисты как Настя», «Богиня», «Крутая», «Сильно», «Гордость!», «Самая», «Малышка», - пишут в комментариях.

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