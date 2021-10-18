Алексей Потапенко (Потап) показал их с Настей Каменских роскошный особняк по соседству с Катей Осадчей и Юрием Горбуновым и сделал признание

Как пишет Politeka.net, Потап и Настя Каменских поселились в роскошном особняке, которій расположен в городке "Солнечная долина". Рядом живут Юрий Горбунов и Катя Осадчая, которым Алексей стал кумом. На новых фото в Инстаграм Потапенко показал фото дома и сопроводил публикацию рассказом.



Потап отметил, что Настя украшает каждый раз особняк в разных стилистиках, чтобы подчтеркнуть время года или праздник. На снимке, который Алексей показал, можно понять, что был Halloween.

"В этот день мы отмечаем годовщину росписи с Каменских и нам так жаль ,что мы не увидим эту красоту каждый день,но зато мы успели сделать фотки и там куда мы улетаем они напомнят нам о теплой осени))) люблю тебя мой лягушонок".

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Боже, вы котики. Счастливые такие", "Вы такие милые", "Очень красиво!!! Хорошего отдыха любимки", "Любимые наши суперзвезды Леша, Настенька. Вы такие красивые талантливы чувствуется что вы созданы друг для друга".

Напомним, Потап вернулся к образу физкультурника и нарвался на критику из-за развязных танцев

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