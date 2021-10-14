Известная продюсер и бывшая жена Потапа (Алексея Потапенко) Ирина Горовая вместе с дочерью Наташей обратилась к украинцам.

Как передает Politeka.net, Ирина Горовая является известным музыкальным продюсером. Также она является соосноватильницей продюсерского центра MOZGI Entertainment. В 2014-ом году Ирина и Потап (Алексей Потапенко) развелись, но всё также продолжают общение и работу над проектами. У них есть общий сын - Андрей Потапенко.

Так, на этот раз Ирина Горовая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На снимке она вместе со своей дочерью Наташей позирует на камеру в бежевом пальто. Как известно, Горовые часто проводят время вместе и являются не просто мамой и дочкой, а настоящими подругами.

"Любовь, спокойствие, счастье, необычайная нежность, радость - слова всплывающие в голове, когда общаешься с близкими и родным людьми, детьми, когда проводишь с ними время, не включая телефон и не отвлекаясь на внешний мир. Именно в такие моменты открываешься природе, своему истинному «Я», внутреннему миру и хочешь, что бы эти моменты появлялись все чаще и длились дольше. Но потом вспоминаешь, что нужно вернуться к очень важному и интересному проекту, который увлекает, завораживает, заставляет погрузиться, забывая обо всем.

Приходит время, когда начинаешь задумываться, как сохранить все и ничего не потерять, как распределить время, быть везде и при этот не ловить муки совести за то, что не уделила должного внимания. И как подтверждение моим постоянным метаниям между проектами и личным, на форуме отвечала на пару вопросов для блога, один из которых звучал примерно так: «Ирина, а вы к каким ближе женщинам? Тем, которые считают EBIDTA или тем, которые могут посвящать время себе и работать для собственного удовольствия?» И вдруг меня осенило! как раз во время ответа, я поняла, что вопрос не правильный, и мои внутренние мысли неправильные, не в том направлении, дело не в форме, не в том, что ты делаешь, не в EBIDTA и NP, не в распределении времени, человеко/часов, переодевании юбок и штанов и впрыгивании в разные роли, а в том, что бы внутри сбалансировать энергии, сильную и слабую, мужскую и женскую, нежную и грубую, целеустремленную и ленивую и тогда не нужно будет искать гармонию во внешнем, она будет внутри. И это совсем не просто, тем более что последние лет 15, все делала для развития именно воинственной своей стороны, которая помогала строить и развивать команды, а нежную и хрупкую оставила до лучших времен. Думаю многим девушкам это знакомо, особенно тем, кто научился считать цифры и ставить глобальные планы по захвату вселенных.

Поэтому предлагаю задуматься: как часто вы работаете с этим, как часто обращаетесь к себе с такими вопросами и какие практики используете? Есть ли запрос на женственность у сильных женщин?", - спросила Ирина Горовая украинцев.

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