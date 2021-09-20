Бывшая жена украинского рэпера Потапа (Алексея Потапенко), продюсер Ирина Горовая, впечатлила видом в белом платье на важном мероприятии

Ирина Горовая и украинский рэпер, Потап, развелись еще в 2014 году, однако остались друзьями и партнерами по бизнесу, передает Politeka.net.

Как продюсер бывшая жена рэпера бывает на разных светских мероприятиях. В этот раз Ирина посетила вечер, посвященный 20-летию журнала "Elle. Украина".

Звезда пришла в красивом белом платье, и накинув темный пиджак на плечи. Фотографиями красотка поделилась в своем Инстаграм.

По мнению Горовой известный журнал приоткрывает для каждого дверь в мир красоты и эксклюзивов. В посте она выразила свое восхищение главному редактору Соне Забуге

"@sonickelle отдельное восхищение вами как музой и вдохновителем журнала, благодаря которой стиль, престиж, постоянное развитие, поиск нового и светлого дарят читательницам наслаждение и возможность быть в курсе мировых тенденций моды", - написала продюсер, не сдерживая своей радости.

За 15 минут пост собрал сотни лайков и немного комментариев.

"Красивая какая♥️", "😍😍😍", - написали пользователи сети, восхитившись видом Горовой.

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