Неудивительно, что певица Настя Каменских, известная своей любовью ко всему латиноамериканскому, засветится на "Танцях з зірками".

Ведь седьмой выпуск этого шоу, который состоится 17 октября, будет посвящен именно горячим латиноамериканским танцам.

34-летняя Каменских стала ведущей балкона. Артистка недавно презентовала первый испаноязычный альбом, песни из которого уже стали хитами и звучат на танцевальных площадках во многих странах мира. В "вечер латины" Настя будет встречать пары после выступлений и узнавать их первые эмоции.

В своих "сториз" в Инстаграм певица поделилась, как проходит подготовка к съемкам, передает Politeka.net.

"Ох, и насыщенный у меня будет сегодня денек..., - отметила она, показав кадр с золотой лестницей, - Узнаете?".

Фанаты "Танців з зірками" сразу же узнали эту декарацию.

"Сегодня будет очень красиво, очень горячо и очень интересно! Мы вам такое готовим🔥🔥🔥 Репетируем уже несколько часов, чтобы все было идеально!", - продолжила Каменских.

Отметим, также стало известно, кто займет четвертое судейское кресло - на этот пост пригласили грузинского шоумена Иракли Макацария, который два года назад боролся за звание лучшего танцора на этом паркете вместе с хореографом Яной Заец.

Напомним, что Каменских в кожаных лосинах устроила настоящую встряску своим формам во время танца

Как сообщала Politeka, «Горячее просто не может быть»: Каменских в сияющем мини собралась покорять «Танці з зірками»

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