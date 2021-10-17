Неудивительно, что певица Настя Каменских, известная своей любовью ко всему латиноамериканскому, засветится на "Танцях з зірками".
Ведь седьмой выпуск этого шоу, который состоится 17 октября, будет посвящен именно горячим латиноамериканским танцам.
34-летняя Каменских стала ведущей балкона. Артистка недавно презентовала первый испаноязычный альбом, песни из которого уже стали хитами и звучат на танцевальных площадках во многих странах мира. В "вечер латины" Настя будет встречать пары после выступлений и узнавать их первые эмоции.
В своих "сториз" в Инстаграм певица поделилась, как проходит подготовка к съемкам, передает Politeka.net.
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Олег Винник неожиданно сообщил о своей болезни, концерты отменены: "Мне очень больно"
Оборвалась жизнь эпатажной киевской модели и светской львицы, детали трагедии: "Её не забыть"
Скандал на "Мастер Шеф", Хименес-Браво вывел участницу-плутовку на чистую воду: "Это было отвратительное решение"
Жена продюсера "Квартал 95" в крошечном розовом купальнике удивила фигурой у бассейна: фото
"Ох, и насыщенный у меня будет сегодня денек..., - отметила она, показав кадр с золотой лестницей, - Узнаете?".
Фанаты "Танців з зірками" сразу же узнали эту декарацию.
"Сегодня будет очень красиво, очень горячо и очень интересно! Мы вам такое готовим🔥🔥🔥 Репетируем уже несколько часов, чтобы все было идеально!", - продолжила Каменских.
Отметим, также стало известно, кто займет четвертое судейское кресло - на этот пост пригласили грузинского шоумена Иракли Макацария, который два года назад боролся за звание лучшего танцора на этом паркете вместе с хореографом Яной Заец.
Напомним, что Каменских в кожаных лосинах устроила настоящую встряску своим формам во время танца
Как сообщала Politeka, «Горячее просто не может быть»: Каменских в сияющем мини собралась покорять «Танці з зірками»
Также Politeka писала, что Насте Каменских и Потапу "врезали" после вылета из Украины: "Нагребла чужих денег и радуешься"