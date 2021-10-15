Известная певица Настя Каменских, которая недавно провела роскошный отдых в Мадриде, поделилась забавным видео со своими танцами в новом образе.
В социальной сети Инстаграм Настя выставляет много фото и видео каждый день, причем не скрывает свою фигуру от лишнего внимания поклонников. Нередко Каменских пишут о ее проблемах с фигурой, однако звезда не реагирует на замечания.
К тому же ей нравится дурачиться на камеру и снимать несколько детские видео для Тик-Ток. В этот раз Каменских в кожаных лосинах похвасталась изгибами во время провокативного танца. Двигаясь под задорную мелодию, звезда также устроила встряску формам и повернулась боком к камере.
Однако, из-за этого Каменских показала фигуру без фильтра и совсем не такой плоский живот, как на фото в Инстаграм, где она появляется на снимках из отпуска в маленьких купальника.
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Также в Инстаграм Каменских опубликовала атмосферное фото, сделанное в отпуске. Ранее Потап опубликовал целое видеообращение, в котором рассказал, что они уехали из холодной Украины.
На фото Каменских позировала в миниатюрном платье и черных колготках. Образ дополняли грубые ботинки и яркий макияж. Артистка шла по улицам Мадрида, улыбаясь от всей души.
«Спасибо любимый за этот сладкий побег. Мне сейчас это так необходимо», - подписала фото звезда.
Напомним, что Каменских в миниатюрном купальнике показала, как наслаждается пляжем: "Девочки рулят".
Как сообщала Politeka, Каменских впервые показала своих девочек: "Мне повезло...".
Также Politeka писала, что Каменских с мокрыми волосами засветилась в мужском образе: «Лучший детектив».