Известная артистка и жена популярного музыкального продюсера Потапа (Алексея Потапенко) Настя Каменских опубликовала видео, на котором озадачила своим видом.

Настя Каменских является известной украинской артисткой. Артистка в начале 2000-ых начала свою карьеру и прославилась благодаря своему участию в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK".

Так, на этот раз артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. У себя в сториз Настя Каменских показала, как танцует в спальне. На кадрах певица спросонья снимает тикток под свою песню, с растрепанными волосами и бледным цветом лица.

"Мне так нравится эта боль, наверное что-то не так со мной, сердце разбивает в кровь...", - играет песня Насти Каменских.

Реакций и комментариев под фидео нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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