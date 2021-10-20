Відома співачка і дружина Потапа Настя Каменських з'явилася в новому образі – з короткою стрижкою і світлим волоссям, фанати не впізнають.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Настя Каменських не проти поекспериментувати із зовнішністю, особливо, якщо мова йде про зйомки кліпів або телешоу. Чого тільки варті її екстравагантні образи для зйомок шоу "Маска", де співачка стала зірковим детективом. А ось в 2015 році красуня радикально змінила зовнішність, ставши блондинкою з короткою стрижкою.

Фотографію Насті в цьому образі "бруталки" опублікували на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених їй. На знімку співачка позує в темному вбранні – майці і піджаку, а найбільше уваги привертає її незвичайна зачіска. Пишні темні кучері Каменських змінила на коротку стрижку відтінку блонд.

Виявилося, що цей образ Настя зробила для зйомок кліпу "Стиль собачки" з Б'янкою і Потапом, який побачив світ у 2015 році. Шанувальники в коментарях почали бурхливо обговорювати такий незвичайний імідж зірки: "Та ні, не те пальто", "А по мені дуже класно! Дуже креативно і сміливо. Зміна в образі - нова сходинка у творчості", "Зовсім інша!", "Настя, дуже гарна зачіска", "Відразу і не впізнав Настю, зачіска супер", "Зачіска вогонь".

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